Выпуск ноутбуков на новом заводе в Ростове отложен до конца года

Завод по производству компьютерной техники начнет работать лишь в конце года, хотя ранее его планировалось запустить в конце октября – остаются нерешенными вопросы подключение и экспертизы, требующие времени.

Завод по производству российских ноутбуков, который практически построен в Ростове-на-Дону, заработает ближе к концу текущего 2024 года, сообщил на промышленном форуме "Инфраструктура для роста индустрии" генеральный директор группы компаний "Бештау" Олег Осипов.

"Первый корпус уже стоит, внутри уже стоит оборудование. Сейчас ведутся работы по окончанию технологического присоединения, потом соответственно экспертиза и запускаем. То есть предприятие может начать работать"

- Олег Осипов

Завод был построен досрочно, его могли запустить еще в мае, но планы отложили из-за сложностей с техническим присоединением, пишет РБК Ростов.

Как пояснил генеральный директор "Бештау", запуск нового предприятия – задача особой важности, поскольку у компании есть не только коммерческие интересы, но и интересы по обеспечению национальной безопасности государства, включающие стратегически важные импортозамещающие отрасли.

К тому же одними ноутбуками дело не ограничится – их, кстати, пока будет выпущено не много. Но предприятие будет производить другие компоненты "больших" компьютеров - мониторы, системные блоки и серверы, добавил Осипов.