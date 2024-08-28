Вестник Кавказа

"Бештау" до конца года запустит два радиозавода в Ростове и Ессентуках

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже через месяц в Ростове-на-Дону заработает второй многопрофильный завод, который будет производить в том числе и ноутбуки, радиозавод группы компаний "Бештау" до конца года заработает и в Ессентуках.

К ноябрю текущего 2024 года группа компаний "Бештау" запустит в Ростове-на-Дону второй завод по производству компьютеров и их комплектующих, сообщил соучредитель компании Владимир Кузнецов, сообщает РБК-Ростов.

"В Ростове-на-Дону планируем запустить производство в конце октября - начале ноября. Производственные помещения готовы, сейчас занимаемся запуском оборудования и подключением к электросетям. Думаю, за месяц все вопросы решим. Кроме того, до конца года запустим новый производственный корпус в Ессентуках"

- Владимир Кузнецов

Спектр продукции будет разнообразным, однако с упором на компьютерную технику – так, на новом заводе в Ростове помимо бытовой электроники будут производить и ноутбуки, и серверное оборудование.

Как рассказал Кузнецов, если бы у группы компаний было 10 цехов, они были бы разделены по видам выпускаемой продукции, однако это не позволяют сделать ограниченные производственные мощности, поэтому будет сделан упор на универсализм, и прежде всего – на выпуск плат электронных компонентов.

Напомним, сейчас компания производит около 150 видов товаров радиоэлектроники с упором на компьютеры и комплектующие для них.

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