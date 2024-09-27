Вестник Кавказа

Гигантская свалка в Краснодаре ликвидирована

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках нацпроекта «Чистая среда» была уничтожена большая свалка в кубанской столице. Ее площадь была больше 14 га.

Мусорную свалку размером порядка 14 га уничтожили в Краснодаре. Это стало возможно благодаря федеральному проекту «Чистая среда», рассказали в министерстве природы РФ.

«В Краснодаре убрали крупную свалку, которая существовала почти полвека. Специалисты очистили участок площадью 14,7 га и ликвидировали более полутора миллиона кубометров отходов»

- Минприроды РФ

Свалка образовалась в краевой столице еще в 1970-е годы. Она располагалась около кирпичного завода в промышленном районе города. В 1990-е годы местные власти ее закрыли, однако люди продолжали выбрасывать туда мусор.

В министерстве добавили, что в будущем весь Краснодарский край избавится от деструктивных свалок. Работы по очистке начались в двух населенных пунктах региона - городе Славянск-на-Кубани и селе Кабардинка.

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