Гигантская свалка в Краснодаре ликвидирована

Мусорную свалку размером порядка 14 га уничтожили в Краснодаре. Это стало возможно благодаря федеральному проекту «Чистая среда», рассказали в министерстве природы РФ.
«В Краснодаре убрали крупную свалку, которая существовала почти полвека. Специалисты очистили участок площадью 14,7 га и ликвидировали более полутора миллиона кубометров отходов»
- Минприроды РФ
Свалка образовалась в краевой столице еще в 1970-е годы. Она располагалась около кирпичного завода в промышленном районе города. В 1990-е годы местные власти ее закрыли, однако люди продолжали выбрасывать туда мусор.
В министерстве добавили, что в будущем весь Краснодарский край избавится от деструктивных свалок. Работы по очистке начались в двух населенных пунктах региона - городе Славянск-на-Кубани и селе Кабардинка.