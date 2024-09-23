Вода в Черном море: температура позволяет купаться сегодня

Бархатный сезон на российском побережье Черного моря продолжается. Вода в море еще не остыла, ее температура, в том числе в Сочи, Анапе и Геленджике, позволяет купаться.

Черное море остается достаточно теплым для купания на российских курортов, следует из сообщения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Черное море

По данным синоптиков на сегодня, самая теплая вода на 4 октября в Туапсе. Там температура моря достигает +24 градусов. Немного прохладнее – +23 – в Сочи и Анапе, а также Новороссийске. Еще чуть холоднее (но купаться все равно можно) – в Геленджике, +22.

Азовское море

Купальный сезон на Азовском море закончился. В Ейске вода морская вода остыла до +15. В Приморско-Ахтарске температура воды в море несколько выше – +17. В Темрюке зарегистрирован показатель +19.

Бархатный сезон

Напомним, во время так называемого бархатного сезона обычно значительно снижаются цены на отдых, что связаны с меньшим потоком туристов. Так, ранее в АТОР заявили о солидных скидках на отдых по системе "все включено" в Анапе. Стоимость проживания в отелях, действующих по ней, в сентябре-октябре сократилась на треть.

В ассоциации также уточнили, что популярность Анапы в бархатный сезон значительно выросла по сравнению с прошлым годом. Бронирование на первую половину осени увеличилось на 10-20% – все больше людей курорт привлекает именно вне высокого сезона.