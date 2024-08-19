Мотоциклист выжил, упав со скалы на берег моря в Геленджике

В Геленджике в районе Голубой бухты обнаружен упавший со скалы мотоциклист. Мужчина получил переломы и ушибы, он госпитализирован.

Мотоциклист в Геленджике не справился с управлением и сорвался со скалистого утеса. Он выжил и был эвакуирован с берега спасателями.

ЧП случилось накануне днем, мотоциклист упал с высоты 50 м на берег моря в районе "Голубой бухты".

"Спасатели Геленджикского АСО обнаружили пострадавшего на береговой линии, он был в сознании, несмотря на многочисленные травмы. Мужчине оказали первую помощь, при падении он сломал руку, ногу, получил травму головы и множественные ушибы, и раны"

– служба "Кубань-СПАС"

Травмированный мужчина была эвакуирован с пляжа и передан медикам скорой помощи.