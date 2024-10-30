В Тбилиси ожидают перемен во внешней политики США с приходом Трампа

"Грузинская мечта" разделяет программу и ценности победившего на выборах США Дональда Трампа. В правящей партии особо выделили стремление Трампа к миру, заявил председатель Комитета по международным отношениям грузинского парламента Николоз Самхарадзе.
"В его первой речи мы услышали, что он не собирается начинать войны, а собирается их прекращать. В его риторике слышна необходимость мира"
– Николоз Самхарадзе
Особенно важным в Тбилиси считают приверженность Трампа консервативным ценностям. Это соответствует идеологической парадигме правящей партии.
"Однако очень хорошо и обнадеживающе, что его программа основана на консервативных идеологии и ценностях, что полностью соответствует идеологии и ценностям нашей политической команды"
– Николоз Самхарадзе
В "Мечте" также рассчитывают на изменение внешнеполитического курса США. По словам Самхарадзе, это должно произойти после инаугурации Дональда Трампа в январе.
Отметим, что выборы президента США состоялись 5 ноября. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков, достигнув необходимого для победы минимума в 270 голосов. Представитель демократов Камала Харрис уступила в гонке с 224 голосами.