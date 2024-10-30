Вестник Кавказа

В Тбилиси ожидают перемен во внешней политики США с приходом Трампа

В Тбилиси ожидают перемен во внешней политики США с приходом Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси рассчитывает на изменение внутренней и внешней политики США с приходом Дональда Трампа. В "Грузинской мечте" высоко оценили консерватизм республиканца, который отвечает запросам правящей партии.

"Грузинская мечта" разделяет программу и ценности победившего на выборах США Дональда Трампа. В правящей партии особо выделили стремление Трампа к миру, заявил председатель Комитета по международным отношениям грузинского парламента Николоз Самхарадзе. 

"В его первой речи мы услышали, что он не собирается начинать войны, а собирается их прекращать. В его риторике слышна необходимость мира"

– Николоз Самхарадзе 

Особенно важным в Тбилиси считают приверженность Трампа консервативным ценностям. Это соответствует идеологической парадигме правящей партии.  

"Однако очень хорошо и обнадеживающе, что его программа основана на консервативных идеологии и ценностях, что полностью соответствует идеологии и ценностям нашей политической команды"

– Николоз Самхарадзе 

В "Мечте" также рассчитывают на изменение внешнеполитического курса США. По словам Самхарадзе, это должно произойти после инаугурации Дональда Трампа в январе.

Отметим, что выборы президента США состоялись 5 ноября. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков, достигнув необходимого для победы минимума в 270 голосов. Представитель демократов Камала Харрис уступила в гонке с 224 голосами.

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