Вестник Кавказа

США готовы на дополнительные меры против Грузии

США готовы на дополнительные меры против Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон, если понадобится, готов предпринять новые меры в отношении Грузии, заявили в Госдепе. Одновременно его представитель заверил, что США по-прежнему поддерживают народ Грузии.

Америка может ввести новые ограничения против Грузии, если сочтет их уместными, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы продолжим изучать, существуют ли какие-либо дополнительные меры, которые были бы уместны, и если да, то мы без колебаний их применим"

– Миллер

Дипломат напомнил об уже принятых американцами мерах в отношении Грузии – они были введены как ответ на действия грузинского правительства. По его словам, Вашингтон заморозил передачу Грузии $95 млн.

В то же время, указал Миллер, США не отказываются от поддержки грузинского народа и продолжают оказывать ее. Кроме того, глава пресс-службы Госдепа указал, что Вашингтон поддерживает и стремление Грузии к евро- и атлантической интеграции.

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