В Грузии назвали источник финансирования революций

В "Грузинской мечте" заявили, что ряд организаций и стран Запада финансируют неправительственные организации в стране. Власти Грузии поэтому приняли закон об иноагентах.

Тбилисский мэр, генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе рассказал, кто и зачем финансирует неправительственные организации в стране и почему власти приняли закон об иноагентах.

Он заявил, что грузинское руководство пошло на такой шаг, поскольку некоторые страны, а также организации, которые находятся на Западе, финансируют неправительственные организации, которые хотят устроить революцию.

"Если мы внимательно посмотрим, то в последние годы от НПО прямо исходили попытки организовать революцию в стране. Мы все очень хорошо знаем, откуда финансируются эти НПО. Их финансируют различные западные организации и государства. Соответственно, мы предприняли шаги, чтобы остановить все это"

- Каха Каладзе

По словам мэра, общественность должна знать, откуда поступают денежные средства на поддержку той или иной НПО и на что идут финансы. Он добавил, что жители Грузии должны знать, кто враг, а кто друг.

Каладзе назвал финансирование западом революционных сценариев и различных организаций враждой. Генсек подчеркнул, что Грузии нужны друзья и партнеры.

Помимо этого, градоначальник сообщил, что Грузия не раз подтверждала свое партнерство с Западом, и готова идти по этому пути развития.

"Это настрой грузинского народа, но, если кто-то будет смотреть на нас сверху и заставит делать что-то, что противоречит интересам страны, для нас это неприемлемо"

- мэр Тбилиси