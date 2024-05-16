Вестник Кавказа

Каладзе назвал политику Запада враждебной по отношению к Грузии

Каладзе назвал политику Запада враждебной по отношению к Грузии
© Фото: страница Кахи Каладзе в социальных сетях
Генеральный секретарь правящей партии заявил, что западная политика в отношении Грузии враждебна и приведет к поляризации. По его словам, закон об иноагентах в республике может быть отменен только в том случае, если зарубежные партнеры будут готовы развивать здоровые отношения.

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе отреагировал на заключение Венецианской комиссии о законе об иноагентах, который парламент республики принял в третьем чтении на прошлой неделе.

По словам чиновника, позиция западных партнеров имеет враждебную направленность, так как зарубежные силы выступают спонсорами революционных движений в Грузии.

"Население нашей страны должно знать, кто друг этой страны, а кто ее враг. Это вражда, когда Запад финансирует революционный сценарий! Это вражда, когда Запад финансирует различные организации, непосредственно занимающиеся поляризацией!"

- Каха Каладзе

Он заявил, что страны Балтии должны оставить Грузию в покое и заняться своими делами.

Кроме этого, Каладзе подчеркнул, что критика Венецианской комиссии не имеет ничего общего с реальным положением дел и безосновательна.

Несмотря на это, чиновник сообщил, что закон об иноагентах может не понадобиться в одном случае, если западные партнеры сделают шаги в сторону развития здоровых связей с республикой.

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