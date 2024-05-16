Власти Грузии раскритиковали выводы Венецианской комиссии

Правящая партия "Грузинская мечта" выступила с заявлением, в котором раскритиковала заключение Венецианской комиссии, по мотивам закона об иноагентах. По мнению властей, подобные сообщения подрывают доверие к международной организации.

Венецианская комиссия подрывает доверие к ней заявлениями в адрес Грузии и требованием отозвать закон об иноагентах. Такое заявление сделала член правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Курасбедиани.

Она подчеркнула, что высказывания международной организации лишены законного основания.

"Заключение Венецианской комиссии наполнено политическими посылами, лишено правового профессионального обоснования и содержит целый ряд фактологически неверной информации. В конечном итоге Венецианскую комиссию заставили написать даже то, что прозрачность НПО и СМИ - это плохо и недемократично. Разумеется, это подрывает доверие к этой организации и те ценности, которым она должна служить"

- Саломе Курасбедиани

Политик привела пример искаженной информации. По заявлению Венецианской комиссии, якобы в обсуждение законопроекта не могли участвовать оппозиционные силы и представители неправительственных организаций.

Кроме этого, Курасбедиани отметила, что организация заявила о мирных протестах, которые проходили на улицах грузинской столицы. В то же время правоохранительные органы фиксировали факты нападения на полицию и случаи вандализма.

Член "Грузинской мечты" подчеркнула, что подобные заявления недопустимы для организаций такого уровня.

Закон об иноагентах был принять грузинским парламентом в начале прошлой недели. Ряд международных организаций и представителей властей ЕС и США выступили против его вступления в силу.

Венецианская комиссия ранее опубликовала заявление о том, что власти Грузии должны отозвать закон, так как его принятие будет мешать свободе выражения мнения. Кром этого, документ будет раскрывать личные данные, что противоречит защите частной жизни.