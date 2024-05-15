Венецианская комиссия посоветовала Грузии отозвать закон об иноагентах

Комиссия призвала руководство Грузии не принимать скандальный закон в его нынешнем виде. Эксперты отмечают, что он угрожает правам грузинских граждан.

Закон об иноагентах в своем нынешнем виде угрожает свободам и правам жителей Грузии. Об этом сказано в заявлении Венецианской комиссии Совета Европы.

В связи с этим комиссия настоятельно рекомендует властям республики отменить этот закон.

"Его фундаментальные недостатки повлекут за собой значительные негативные последствия для свободы собраний и выражения мнений, права на частную жизнь, права на участие в общественных процессах, а также для запрета дискриминации. В конечном итоге это негативно скажется на открытых, информированных общественных дискуссиях, плюрализме и демократии"

– Венецианская комиссия СЕ

Эксперты сожалеют, что парламент Грузии принял закон, не дождавшись их мнения.

В комиссии подчеркнули, что в нынешнем виде закон несовместим с несколькими статьями Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах ООН.

В заявлении также говорится о том, что упомянутый закон ставит под угрозу существование ряда организаций и СМИ, особенно тех, которые критически настроены по отношению к власти.

Закон об иноагентах в Грузии

Первую попытку принять этот закон власти республики приняли весной 2023 года, однако тогда они были вынуждены отказаться от этой идеи из-за массовых протестов и демонстраций. В середине апреля текущего года грузинский парламент возобновил процедуру принятия закона. В третьем и окончательном чтении документ был принят на прошлой неделе.

Этот закон призван обеспечить прозрачность деятельности НПО и СМИ, которые свыше чем 20% финансируются из зарубежных источников. Такие организации будут включаться в особый реестр. Участников списка обяжут раз в год подавать декларацию. За нарушение требований вводится единственное наказание – штраф.