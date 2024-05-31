В США опровергли свою причастность к протестам в Грузии

В Госдепе назвали митинги против резонансного закона об иноагентах выражением воли грузинского народа. Там подчеркнули, что не причастны к этим демонстрациям.

Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к протестам, которые происходят в Грузии на фоне принятия закона об иноагентах. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа.

По словам Мэттью Миллера, нынешние митинги – это выражение народом республики своей воли, и США к ним не причастны.

"Это связно с выражением народом Грузии своих собственных взглядов"

– представитель Госдепа

Закон об иноагентах в Грузии

Рассмотрение закона "О прозрачности иностранного влияния" началось весной прошлого года, но тогда из-за массовых протестных акций властям Грузии пришлось отказаться от его принятия. Повторное рассмотрение стартовало в апреле 2024 года. Менее чем за месяц руководство республики приняло упомянутый закон в трех чтениях, после чего свое вето на него наложила президент. Через несколько дней это вето преодолел парламент. Окончательно закон вступил в силу в этот понедельник, когда его подписал председатель парламента.