Кобахидзе назвал угрозы США несерьезными

Премьер Грузии выступил с заявлением, в котором отметил, что угрозы США о введении санкций в отношении республики носят несерьезный характер.

Угрозы США о введении санкций в отношении Грузии не могут быть серьезными. С таким заявлением выступил глава правительства республики Ираклий Кобахидзе в ответ на заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Он подчеркнул, что принятие ограничительных мер в первую очередь повлияет на сторону, которая выступит инициатором подобных действий.

"Разговоры о санкциях для нас абсолютно несерьезны, если кто-то говорит о санкциях, то это контрпродуктивно в первую очередь для субъектов, которые об этом говорят"

– Ираклий Кобахидзе

Накануне представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что в связи со вступлением в силу закона об иноагентах в Грузии, США планируют пересмотреть отношения с республикой.

Кроме этого, американские власти намерены ввести ограничения для лиц, причастных к принятию закона.