США еще раз предупредили Грузию о санкциях

Минувшей ночью на брифинге в Вашингтоне официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер снова заявил, что страна готова немедленно ввести ограничения против Грузии из-за вступившего в силу закона об иноагентах.

Грузию ждут визовые ограничения, которые Вашингтон введет немедленно из-за принятого страной закона об иноагентах, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

"Мы ясно дали понять, что без колебаний введем визовые санкции против Грузии. Мы начали процесс пересмотра наших отношений и рассмотрим ответ на действия грузинского правительства"

- Мэттью Миллер

Чиновник напомнил, что США очень обеспокоены курсом, который взял официальный Тбилиси, уводя от демократического пути и ставя под угрозу гражданское общество страны, добавил Миллер, передает РИА Новости.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что "Закон о прозрачности иностранного влияния" был принят парламентом 14 мая. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила президентское вето на закон 18 мая, однако парламент преодолел ее вето 28 мая. С момента своего возникновения закон вызвал чрезвычайно отрицательную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на очернение неподконтрольных власти неправительственных организаций и "свободных СМИ".