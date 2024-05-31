Борьба за Грузию перешла в новую стадию

Спикер парламента подписал закон об иноагентах, а оппозиция уже готовится к выборам.

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили наконец поставил подпись под законом "О прозрачности иностранного влияния" после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать.

"Я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Против этого закона выступали как внутри страны, так и за ее пределами, и все это потому, что грузинский народ высказал желание знать больше о прозрачности работы неправительственных организаций", - заявил Папуашвили на пресс-конференции.

Он объявил, что неправительственные организации, получающие более 20% финансирования из-за границы, должны будут представить отчеты в Министерство юстиции. Папуашвили также подчеркнул, что грузинский закон об иноагентах является наиболее гуманным среди аналогичных законов, принятых в иных странах.

"Закон о прозрачности иностранного влияния" был принят парламентом 14 мая. Зурабишвили наложила президентское вето на закон 18 мая. Парламент преодолел вето 28 мая.

С момента своего возникновения закон вызвал чрезвычайно отрицательную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на очернение неподконтрольных власти неправительственных организаций и "свободных СМИ". В столице Тбилиси регулярно проводятся акции протеста оппозиционных сил, требующих отмены данного закона.

В ожидании того, что вето президента будет преодолено, оппозиция во главе с партией "Единое национальное движение", созданной Михаилом Саакашвили, объявила план дальнейших действий. Они пригрозили проводить постоянные митинги вплоть до дня проведения парламентских выборов 26 октября 2024 года.

Оппозиция, в которую уже открыто входит и Зурабишвили, рассчитывает не только на власть улицы, но и на международную поддержку. Президент на днях решила припугнуть правительство Ираклия Кобахидзе, сказав, что Запад введет санкции против ответственных за принятие закона. "Весь Запад будет с нашим народом. Под санкциями будут те, кто принял этот закон, но Грузия не будет под санкциями", - сказала она по видеомосту, обращаясь к протестующим.

США и Запад начали переходить от намеков к угрозам и даже прямым действиям. Госдеп еще в мае предупредил о визовых ограничениях против авторов законопроекта, называя процесс подрывом демократии. В ЕС пока не пугают санкциями, но предупредили, что закон об иноагентах скажется на судьбе евроинтеграции Грузии.

Премьер Кобахидзе уже вступил в прямой конфликт со странами НАТО. Сначала он отказался ехать в Вашингтон из-за давления на Тбилиси с требованием отменить закон. Затем он публично обвинил США в попытке организовать государственный переворот. "Финансированные, в том числе из США, НПО стояли на революционной сцене, когда они потребовали отставки правительства… Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка", – заявил он 31 мая.

Судя по поведению правительства Грузии, Кобахидзе, в отличие от своего предшественника Ираклия Гарибашвили, не готов идти на попятную и не будет отменять принятый закон под давлением толпы и оппозиции. Мнение Запада для него важно, ибо официально Грузия все еще стремится в НАТО и ЕС, но поступаться национальным суверенитетом Тбилиси не будет.

Дальнейшая судьба законопроекта зависит от степени активности протестов и, что еще важнее, от парламентских выборов. С уличными беспорядками пока полиция справляется, а вот 26 октября "Грузинской мечте" придется постараться, чтобы победить. Но сложность ситуации в том, что даже победа на выборах не гарантирует успех Кобахидзе. Ведь оппозиция может проводить митинги и после голосования, обвинив правящую партию в фальсификации его итогов.

Одним словом, борьба внутри и за Грузию не закончена, а перешла в новую фазу. США при помощи оппозиции будут делать все возможное для того, чтобы свергнуть, как они называют, "российское правительство" в Тбилиси. Только в таком случае они могут рассчитывать на отмену обнажающего их противозаконную деятельность закона об иноагентах.