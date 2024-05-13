Президент Грузии запретила закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня собрала брифинг, на котором заявила, что воспользовалась своим правом наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", который парламент Грузии принял в третьем чтении.
"Сегодня я наложила вето на "российский" закон. Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути. Это вето юридически грамотное и сегодня же будет передано парламенту. Этот закон не подлежит никаким изменениям, улучшению, поэтому вето очень простое. Этот закон должен быть отменен"
- Саломе Зурабишвили
Также она подчеркнула, что вето очень простое и не предполагает внесения каких-либо изменений или улучшений в закон – он просто должен быть упразднен.
Тем самым она по сути дала ответ премьер-министру страны Ираклию Кобахидзе, который после принятия закона в трех чтениях на фоне протестов внутри страны и негативной реакции партнеров Грузии заявил, что власти готовы к открытой дискуссии и предложил Зурабишвили представить согласованные с зарубежными партнерами мотивированные замечания к вето, чтобы появилась возможность внести в него изменения.
В то же время лидер правящей в стране партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили заявил, что партия готова к диалогу по закону, и вето президента – лучший повод для этого.
"Команда готова к дискуссии и, если процедурно нет другого выхода, вето станет выходом. В рамках вето возможно найти выход, который разрядит эту обстановку. Если все стороны примут то, что надо принять, это, по моему мнению, будет идеально"
- Ираклий Гарибашвили
Ранее правящая партия "Грузинская мечта" предложила сформулировать поправки в законопроект после того, как Зурабишвили наложит вето на него, отметив, что вето президента будет носить символический характер, так как у правящей партии достаточно голосов, чтобы его оспорить.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", законопроект "О прозрачности иностранного влияния" власти Грузии пытаются принять уже второй раз. В прошлом году он был одобрен парламентом во втором чтении, после чего его рассмотрение прекратилось на фоне непрекращающихся протестов. В этом году власти заявили, что намерены дойти до конца: парламент Грузии 14 мая принял его в третьем чтении, что спровоцировало резкие заявления со стороны ЕС. Европейская комиссия призвала отказаться от принятия закона и вернуться к выполнению условий, которые необходимы для вступления в ЕС. С подобным призывом выступили Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархели.