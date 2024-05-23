Парламент преодолел вето президента на закон об иноагентах в Грузии

Процедуру принятия резонансного закона об иноагентах в Грузии власти республики начали в середине апреля, чем вызвали массовые акции протеста. Против этого закона выступила также президент страны, которая наложила на него вето. Однако сегодня члены парламента преодолели его.

Парламент Грузии преодолел вето на закон об иноагентах, который десять дней назад наложила президент страны. Об этом сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили

"84 депутата за, четыре против. Закон принят"

– председатель парламента

На сегодняшнем заседании парламента состоялось два голосования. Первое было против мотивированных замечаний президента, а второе — за первую редакцию закона.

Против вето президента высказались 66 депутатов при кворуме в 50. За первоначальную версию закона свои голоса отдали 84 депутата при кворуме в 76.

Закон об иноагентах в Грузии

Первая попытка принять этот резонансный закон была предпринята год назад, однако тогда грузинские власти были вынуждены отказаться от этой идеи из-за массовых демонстраций. В апреле текущего года руководство Грузии снова запустило процесс принятия этого закона. Документ был принят в трех чтениях менее чем за месяц, после чего на него наложила вето президент.

По задумке властей, этот закон обеспечит прозрачность деятельности НПО и СМИ, чье финансирование более чем на 20% осуществляется из-за рубежа. Такие организации будут числиться в специальном реестре. Их обяжут раз в год подавать декларацию. Организации, нарушившие эти требования, будут облагаться штрафом.