Закон об иноагентах в Грузии: Евросоюз ответит в июне

Власти ЕС рассматривают возможные меры против Грузии, если руководство страны останется твердо и примет закон об иноагентах. После вступления его в силу реакция Брюсселя последует в июне.

ЕС начинает обсуждение возможной реакции, которая последует в следующем месяце, если закон об иноагентах в Грузии все же начнет действовать. Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы начали рассмотрение о надлежащем реагировании ЕС на случай, если этот закон будет задействован, чтобы в июне мы приняли решение"

– еврочиновник

Боррель признал, что единства по этому поводу между странами ЕС нет: часть считает, что вопрос закона об иноагентах незначительный, остальные убеждены в его противоречии европейским ценностям.

В то же время, подчеркнул глава евродипломатии, он хотел бы, чтобы страны ЕС могли отреагировать в любой момент, когда нарушаются европейские ценности и нормы международного права, причем не только в Грузии, но и во всем мире.

Кроме того, Боррель упомянул выборы в парламент, которые ожидаются в Грузии в октябре. Он призвал грузинский народ выбрать траекторию развития своей страны, предупредив, что действия властей могут повлиять на достижения, которые могут быть получены после евроинтеграции.

"Но решение пока не принято"

– Боррель

В чем суть закона об иноагентах в Грузии?

С помощью закона "О прозрачности иностранного влияния" власти Грузии стремятся обеспечить прозрачность НПО и СМИ: те из них, кто получает хотя бы 20% финансирования из-за рубежа, должны будут войти в специальный реестр, а затем раз в год подавать декларацию. Физлиц закон не касается. За нарушения предусмотрено единственное наказание – штраф.