Вестник Кавказа

Беспилотники будут следить за лесами Карачаево-Черкесии

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Леса КЧР будут находится под наблюдением новых БПЛА. Регион получил их по нацпроекту.

Мониторить ситуацию в лесной местности Карачаево-Черкесии (КЧР) будут шесть беспилотников российского производства. Они поступили в республику по нацпроекту, рассказали в пресс-службе главы региона.

"Техника предназначена для мониторинга пожарной безопасности, состояния лесов и контроля за работой лесопользователей. Использование БПЛА при патрулировании лесов позволит заглянуть в самые отдаленные и труднодоступные участки лесного фонда"

- пресс-служба главы КЧР

Лесная пожарная охрана и лесничества республики получат первую партию БПЛА. Для работы с ними был проведен инструктаж для работников ведомств.

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