Беспилотники будут следить за лесами Карачаево-Черкесии

Леса КЧР будут находится под наблюдением новых БПЛА. Регион получил их по нацпроекту.

Мониторить ситуацию в лесной местности Карачаево-Черкесии (КЧР) будут шесть беспилотников российского производства. Они поступили в республику по нацпроекту, рассказали в пресс-службе главы региона.

"Техника предназначена для мониторинга пожарной безопасности, состояния лесов и контроля за работой лесопользователей. Использование БПЛА при патрулировании лесов позволит заглянуть в самые отдаленные и труднодоступные участки лесного фонда"

- пресс-служба главы КЧР

Лесная пожарная охрана и лесничества республики получат первую партию БПЛА. Для работы с ними был проведен инструктаж для работников ведомств.