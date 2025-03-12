Трех лесорубов задержали за незаконную вырубку дубов в Кабардино-Балкарии

Фигурантами уголовного дела в КБР стали трое лесорубов. Они незаконно спилили деревья в одном из лесничеств.

В Кабардино-Балкарии задержаны трое мужчин, подозреваемых в незаконной вырубке деревьев в крупном размере. Об этом поведали 20 марта в региональном МВД.

По данным ведомства, мужчины спилили в Лескенском лесничестве ряд красных дубов, разделили стволы на кряжи, поместили их в грузовой автомобиль и уехали. При этом у них не было документов, разрешающих вырубку.

Лесорубы были пойманы в момент погрузки деревьев в другой автомобиль. Они признались в содеянном и рассказали, что намеревались продать древесину.

Сумма ущерба, причиненного государству в результате действий мужчин, оценивается примерно в 3,8 млн рублей.

По факту произошедшего завели уголовное дело.