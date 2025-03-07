Крупный природный пожар устранили в Кабардино-Балкарии

Огнеборцы ликвидировали крупный пожар, начавшийся накануне в КБР. Его площадь составляла тысячи квадратных метров.

В Кабардино-Балкарии справились с крупным пожаром природного характера, который вспыхнул накануне в Прохладненском районе. Об этом поведали 19 марта в МЧС республики.

В течение дня огонь успел охватить около 10 тыс кв метров.

"Сгорела сухая трава на открытой территории на площади 10 тыс. кв. метров. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет"

– пресс-служба министерства

В МЧС отметили, что распространению огня помогал сильный ветер. В тушении пожара участвовали несколько десятков сотрудников ведомства. Задействовано было 4 единицы техники.