Вестник Кавказа

Крупный природный пожар устранили в Кабардино-Балкарии

пожар в Прохладненском районе
© Фото: Telegram-канал МЧС Кабардино-Балкарии
Огнеборцы ликвидировали крупный пожар, начавшийся накануне в КБР. Его площадь составляла тысячи квадратных метров.

В Кабардино-Балкарии справились с крупным пожаром природного характера, который вспыхнул накануне в Прохладненском районе. Об этом поведали 19 марта в МЧС республики.

В течение дня огонь успел охватить около 10 тыс кв метров.

"Сгорела сухая трава на открытой территории на площади 10 тыс. кв. метров. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет"

– пресс-служба министерства

В МЧС отметили, что распространению огня помогал сильный ветер. В тушении пожара участвовали несколько десятков сотрудников ведомства. Задействовано было 4 единицы техники.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1020 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На Кубани выросла площадь пожара на нефтебазе

На Кубани выросла площадь пожара на нефтебазе

Пожар в Дагестане: открытое горение ликвидировано

Пожар в Дагестане: открытое горение ликвидировано

Лесные пожары участились на курортах КМВ

Лесные пожары участились на курортах КМВ

Вертолет из-за непогоды приостановил тушение пожара в лесу в Дагестане

Вертолет из-за непогоды приостановил тушение пожара в лесу в Дагестане

Природный пожар площадью 10 тыс кв метров тушат в Кабардино-Балкарии

Природный пожар площадью 10 тыс кв метров тушат в Кабардино-Балкарии

Дельта Волги может остаться без рыбы из-за пожаров

Дельта Волги может остаться без рыбы из-за пожаров

Власти заплатят вознаграждение за информацию о пожарах в Железноводске

Власти заплатят вознаграждение за информацию о пожарах в Железноводске

Высокий класс пожароопасности объявлен в 34 муниципалитетах Кубани

Высокий класс пожароопасности объявлен в 34 муниципалитетах Кубани

Пожар в Дагестане вырос до 22 га

Пожар в Дагестане вырос до 22 га

Пожар в Адыгее почувствовали в Краснодаре

Пожар в Адыгее почувствовали в Краснодаре

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы