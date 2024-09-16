Франция инициирует санкции ЕС против Ирана

Франция смягчила предложение по оружейному эмбарго против Израиля и вместо этого предложила усилить санкционные атаки на Иран. На ближайшем заседании Евросовета Париж представит соответствующий законопроект.

Франция займется усилением санкционного давления Евросоюза на Иран – с таким сообщением выступил сегодня представитель внешнеполитического ведомства Франции Бенжамен Аддад.

Отметив, что Париж всегда старался быть первым среди европейцев по санкционным атакам на Исламскую Республику, он подчеркнул, что после ракетной атаки Тегерана на территории Израиля 12 октября французские власти считают необходимым вернуться к этой теме всему Евросоюзу.

"Франция была в авангарде санкций в отношении Ирана. Мы также находимся в авангарде санкций против поддержки террористических групп и прокси в регионе"

– Бенжамен Аддад

По его словам, уже на следующей неделе в повестку работы Евросовета Париж внесет проект по санкциям против Ирана. При этом неизвестно, намеревается ли Франция предложить новые ограничения против иранской экономики или каким-либо образом усилить прежние.

В то же время Бенжамен Аддад обратил внимание, что слова президента Эммануэля Макрона об оружейном эмбарго против Израиля было неверно понято: якобы Макрон предлагал запретить лишь поставки наступательных вооружений, а экспорт в еврейское государство систем ПВО и прочей оборонной инфраструктуры должен быть сохранен в полной мере.