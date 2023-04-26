Какие страны торгуют с Ираном

Роль Ирана в качестве как экспортера, так и импортера растет, не в последнюю очередь благодаря развитию международных транспортных коридоров, в том числе и МТК ”Север-Юг”
Кому и что продает Иран?
Нефть и газ
Иран занимает третье место в мире по запасам нефти. Доказанные запасы в ИРИ составляют 12% от мировых и 24% от региональных. По этому показателю Иран уступает только России. Доказанные запасы газа в ИРИ составляют 1200 трлн кубометров - 17% от мировых запасов. Исходя из этого очевидно, что первую строчку в иранском экспорте занимают нефть и газ. Международные санкции привели к значительному падению нефтяного производства и невозможности экспортировать нефть на некоторые направления (в частности, европейское), тем не менее ежедневно Иран экспортирует 1,3 млн баррелей нефти - это самый высокий уровень за последние два года. Экспорт газа составляет приблизительно 17 млрд кубометров в год.
Основные покупатели иранской нефти:
- Китай
- Объединенные Арабские Эмираты
- Индия
- Сирия
- Венесуэла.
Чтобы обойти американские санкции, значительная часть нефти для Китая поступает через Малайзию.
Основные покупатели иранского газа :
- Турция
- Ирак
- Армения
- Азербайджан.
На Ирак и Турцию приходится большая часть газового экспорта Ирана - более 95%, а экспорт с Азербайджаном и Арменией осуществляется в рамках своп-соглашений.
Ненефтяной экспорт
Помимо нефти и газа Иран экспортирует:
- пластмассы
- химические соединения
- металлы
- фрукты
- орехи
- овощи
- удобрения
- медь.
Главные покупатели иранских полимеров - Китай, Турция, Азербайджан и Армения. Иранский металл, в частности сталь, покупают в основном Китай и Турция. Основными покупателями иранских сухофруктов и орехов выступают Индия, Пакистан и Казахстан, европейские страны и США.
Особое место в списке товаров иранского экспорта занимает керамика, которая отправляется в 52 страны. Главные покупатели иранской плитки и керамических изделий:
- Ирак
- Пакистан
- Туркменистан
- Грузия
- ОАЭ
- Таджикистан
- Армения
- Узбекистан
- Азербайджан.
Что и у кого покупает Иран?
Основные категории иранского импорта:
- неэлектрические станки и оборудование
- железо и сталь
- продукты химической промышленности
- транспортные средства
- электрические станки
- оборудование
- инструменты
- кукуруза
- семена сои
- рис.
На Объединенные Арабские Эмираты приходится 31% иранского импорта, на Китай 17%. Иран также импортирует товары из Южной Кореи, Турции и Германии.
Торговые отношения России и Ирана
По данным за 2022 год, товарооборот России и Ирана значительно увеличился, достигнув почти $5 млрд. До 2022 года основной объем торговли составляла сельскохозяйственная продукция и продукты питания, а за прошедший год значительно вырос экспорт иранских промышленных товаров в Россию - почти на 30%.
Новые категории иранского экспорта в Россию:
- полистирол
- насосы
- комплектующие для автомобилей
- инструменты.
В 2022 году впервые в истории промышленный экспорт Ирана в Россию превысил российский в Иран. Расширение торговли стало возможным во многом благодаря увеличению транспортировки грузов через Каспийское море в рамках МТК ”Север-Юг”.
Иран и Европа
С Европейским союзом у Ирана товарооборот чуть выше чем с Россией: в 2022 году, по данным Евростата, он составил $5,7 млрд. Среди европейских стран основным торговым партнером Ирана остается Германия: товарооборот двух стран составляет почти $2 млрд. За Германией следует Италия - $782 млн.
В Европу Иран в основном экспортирует:
- продукты питания
- скот
- напитки
- табак
- сырье
- минеральное топливо
- растительное масло.
Иран и Турция
Турция также один из важных партнеров Ирана. Торговля между странами держится на относительно высоком уровне: в 2022 году товарооборот составил $6,4 млрд, торговый профицит в пользу Ирана - $280 млн. Основным экспортным товаром Ирана для Турции остается природный газ.
Иран и Китай
Основным торговым партнером Ирана на протяжении последних десяти лет остается Китай. В 2022 году товарооборот между странами достиг почти $16 млрд, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом. Китайский экспорт в Иран в основном представлен автомобильной промышленностью. В свою очередь Иран поставляет Китаю практически весь спектр своей продукции, идущей на экспорт.
Иран и страны Персидского залива
Иранский ненефтяной экспорт в шесть стран Персидского залива - Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ, Бахрейн и Саудовскую Аравию за 10 месяцев прошлого иранского года (с марта 2022 по январь 2023 года) составил $14 млрд, а импорт - чуть более $ 15 млрд. В прошлом году Ирану удалось восстановить торговые отношения с Саудовской Аравией: иранский экспорт в королевство с марта по ноябрь 2022 года составил почти $15 млн, что является рекордом для двух стран, прекративших дипломатические отношения в 2016 году.
Благодаря активной дипломатии и участию в международных проектах (в том числе МТК Север-ЮГ и ШОС), Ирану удается сохранять и расширять торгово-экономические отношения со многими странами мира, даже несмотря на санкционные ограничения.