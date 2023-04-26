Какие страны торгуют с Ираном

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Иран с населением в почти 88 млн человек, несмотря на международные санкции, остается важным торговым партнером для некоторых стран. Экономика ИРИ развивается, размер госдолга составляет менее 35% от ВВП, а торговый баланс демонстрирует профицит. .

Роль Ирана в качестве как экспортера, так и импортера растет, не в последнюю очередь благодаря развитию международных транспортных коридоров, в том числе и МТК ”Север-Юг”

Кому и что продает Иран?

Нефть и газ

Иран занимает третье место в мире по запасам нефти. Доказанные запасы в ИРИ составляют 12% от мировых и 24% от региональных. По этому показателю Иран уступает только России. Доказанные запасы газа в ИРИ составляют 1200 трлн кубометров - 17% от мировых запасов. Исходя из этого очевидно, что первую строчку в иранском экспорте занимают нефть и газ. Международные санкции привели к значительному падению нефтяного производства и невозможности экспортировать нефть на некоторые направления (в частности, европейское), тем не менее ежедневно Иран экспортирует 1,3 млн баррелей нефти - это самый высокий уровень за последние два года. Экспорт газа составляет приблизительно 17 млрд кубометров в год.

Основные покупатели иранской нефти:

Китай

Объединенные Арабские Эмираты

Индия

Сирия

Венесуэла.

Чтобы обойти американские санкции, значительная часть нефти для Китая поступает через Малайзию.

Основные покупатели иранского газа :

Турция

Ирак

Армения

Азербайджан.

На Ирак и Турцию приходится большая часть газового экспорта Ирана - более 95%, а экспорт с Азербайджаном и Арменией осуществляется в рамках своп-соглашений.

Ненефтяной экспорт

Помимо нефти и газа Иран экспортирует:

пластмассы

химические соединения

металлы

фрукты

орехи

овощи

удобрения

медь.

Главные покупатели иранских полимеров - Китай, Турция, Азербайджан и Армения. Иранский металл, в частности сталь, покупают в основном Китай и Турция. Основными покупателями иранских сухофруктов и орехов выступают Индия, Пакистан и Казахстан, европейские страны и США.

Особое место в списке товаров иранского экспорта занимает керамика, которая отправляется в 52 страны. Главные покупатели иранской плитки и керамических изделий:

Ирак

Пакистан

Туркменистан

Грузия

ОАЭ

Таджикистан

Армения

Узбекистан

Азербайджан.

Что и у кого покупает Иран?

Основные категории иранского импорта:

неэлектрические станки и оборудование

железо и сталь

продукты химической промышленности

транспортные средства

электрические станки

оборудование

инструменты

кукуруза

семена сои

рис.

На Объединенные Арабские Эмираты приходится 31% иранского импорта, на Китай 17%. Иран также импортирует товары из Южной Кореи, Турции и Германии.

Торговые отношения России и Ирана

По данным за 2022 год, товарооборот России и Ирана значительно увеличился, достигнув почти $5 млрд. До 2022 года основной объем торговли составляла сельскохозяйственная продукция и продукты питания, а за прошедший год значительно вырос экспорт иранских промышленных товаров в Россию - почти на 30%.

Новые категории иранского экспорта в Россию:

полистирол

насосы

комплектующие для автомобилей

инструменты.

В 2022 году впервые в истории промышленный экспорт Ирана в Россию превысил российский в Иран. Расширение торговли стало возможным во многом благодаря увеличению транспортировки грузов через Каспийское море в рамках МТК ”Север-Юг”.

Иран и Европа

С Европейским союзом у Ирана товарооборот чуть выше чем с Россией: в 2022 году, по данным Евростата, он составил $5,7 млрд. Среди европейских стран основным торговым партнером Ирана остается Германия: товарооборот двух стран составляет почти $2 млрд. За Германией следует Италия - $782 млн.

В Европу Иран в основном экспортирует:

продукты питания

скот

напитки

табак

сырье

минеральное топливо

растительное масло.

Иран и Турция

Турция также один из важных партнеров Ирана. Торговля между странами держится на относительно высоком уровне: в 2022 году товарооборот составил $6,4 млрд, торговый профицит в пользу Ирана - $280 млн. Основным экспортным товаром Ирана для Турции остается природный газ.

Иран и Китай

Основным торговым партнером Ирана на протяжении последних десяти лет остается Китай. В 2022 году товарооборот между странами достиг почти $16 млрд, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом. Китайский экспорт в Иран в основном представлен автомобильной промышленностью. В свою очередь Иран поставляет Китаю практически весь спектр своей продукции, идущей на экспорт.

Иран и страны Персидского залива

Иранский ненефтяной экспорт в шесть стран Персидского залива - Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ, Бахрейн и Саудовскую Аравию за 10 месяцев прошлого иранского года (с марта 2022 по январь 2023 года) составил $14 млрд, а импорт - чуть более $ 15 млрд. В прошлом году Ирану удалось восстановить торговые отношения с Саудовской Аравией: иранский экспорт в королевство с марта по ноябрь 2022 года составил почти $15 млн, что является рекордом для двух стран, прекративших дипломатические отношения в 2016 году.

Благодаря активной дипломатии и участию в международных проектах (в том числе МТК Север-ЮГ и ШОС), Ирану удается сохранять и расширять торгово-экономические отношения со многими странами мира, даже несмотря на санкционные ограничения.