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Какие страны торгуют с Ираном

Екатерина Винник
Какие страны торгуют с Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран с населением в почти 88 млн человек, несмотря на международные санкции, остается важным торговым партнером для некоторых стран. Экономика ИРИ развивается, размер госдолга составляет менее 35% от ВВП, а торговый баланс демонстрирует профицит. .

Роль Ирана в качестве как экспортера, так и импортера растет, не в последнюю очередь благодаря развитию международных транспортных коридоров, в том числе и МТК ”Север-Юг

Кому и что продает Иран?

Нефть и газ

Иран занимает третье место в мире по запасам нефти. Доказанные запасы в ИРИ составляют 12% от мировых и 24% от региональных. По этому показателю Иран уступает только России. Доказанные запасы газа в ИРИ составляют 1200 трлн кубометров - 17% от мировых запасов. Исходя из этого очевидно, что первую строчку в иранском экспорте занимают нефть и газ. Международные санкции привели к значительному падению нефтяного производства и невозможности экспортировать нефть на некоторые направления (в частности, европейское), тем не менее ежедневно Иран экспортирует 1,3 млн баррелей нефти - это самый высокий уровень за последние два года. Экспорт газа составляет приблизительно 17 млрд кубометров в год.

Основные покупатели иранской нефти:

  • Китай
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Индия
  • Сирия
  • Венесуэла.

Чтобы обойти американские санкции, значительная часть нефти для Китая поступает через Малайзию. 

Основные покупатели иранского газа :

  • Турция
  • Ирак
  • Армения
  • Азербайджан.

На Ирак и Турцию приходится большая часть газового экспорта Ирана - более 95%, а экспорт с Азербайджаном и Арменией осуществляется в рамках своп-соглашений. 

Ненефтяной экспорт

Помимо нефти и газа Иран экспортирует:

  • пластмассы
  • химические соединения
  • металлы
  • фрукты
  • орехи
  • овощи
  • удобрения
  • медь.

Главные покупатели иранских полимеров - Китай, Турция, Азербайджан и Армения. Иранский металл, в частности сталь, покупают в основном Китай и Турция. Основными покупателями иранских сухофруктов и орехов выступают Индия, Пакистан и Казахстан, европейские страны и США. 

Особое место в списке товаров иранского экспорта занимает керамика, которая отправляется в 52 страны. Главные покупатели иранской плитки и керамических изделий:

  • Ирак
  • Пакистан
  • Туркменистан
  • Грузия
  • ОАЭ
  • Таджикистан
  • Армения
  • Узбекистан
  • Азербайджан.

Что и у кого покупает Иран?

Основные категории иранского импорта:

  • неэлектрические станки и оборудование
  • железо и сталь
  • продукты химической промышленности
  • транспортные средства
  • электрические станки
  • оборудование
  • инструменты
  • кукуруза
  • семена сои
  • рис.

На Объединенные Арабские Эмираты приходится 31% иранского импорта, на Китай 17%. Иран также импортирует товары из Южной Кореи, Турции и Германии. 

Торговые отношения России и Ирана 

По данным за 2022 год, товарооборот России и Ирана значительно увеличился, достигнув почти $5 млрд. До 2022 года основной объем торговли составляла сельскохозяйственная продукция и продукты питания, а за прошедший год значительно вырос экспорт иранских промышленных товаров в Россию - почти на 30%.

Новые категории иранского экспорта в Россию:

  • полистирол
  • насосы
  • комплектующие для автомобилей
  • инструменты.

В 2022 году впервые в истории промышленный экспорт Ирана в Россию превысил российский в Иран. Расширение торговли стало возможным во многом благодаря увеличению транспортировки грузов через Каспийское море в рамках МТК ”Север-Юг”.

Иран и Европа 

С Европейским союзом у Ирана товарооборот чуть выше чем с Россией: в 2022 году, по данным Евростата, он составил $5,7 млрд. Среди европейских стран основным торговым партнером Ирана остается Германия: товарооборот двух стран составляет почти $2 млрд. За Германией следует Италия - $782 млн. 

В Европу Иран в основном экспортирует:

  • продукты питания
  • скот
  • напитки
  • табак
  • сырье
  • минеральное топливо
  • растительное масло.

Иран и Турция 

Турция также один из важных партнеров Ирана. Торговля между странами держится на относительно высоком уровне:  в 2022 году товарооборот составил $6,4 млрд, торговый профицит в пользу Ирана - $280 млн. Основным экспортным товаром Ирана для Турции остается природный газ. 

Иран и Китай

Основным торговым партнером Ирана на протяжении последних десяти лет остается Китай. В 2022 году товарооборот между странами достиг почти $16 млрд, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом. Китайский экспорт в Иран в основном представлен автомобильной промышленностью. В свою очередь Иран поставляет Китаю практически весь спектр своей продукции, идущей на экспорт. 

Иран и страны Персидского залива 

Иранский ненефтяной экспорт в шесть стран Персидского залива - Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ, Бахрейн и Саудовскую Аравию за 10 месяцев прошлого иранского года (с марта 2022 по январь 2023 года) составил $14 млрд, а импорт - чуть более $ 15 млрд. В прошлом году Ирану удалось восстановить торговые отношения с Саудовской Аравией: иранский экспорт в королевство с марта по ноябрь 2022 года составил почти $15 млн, что является рекордом для двух стран, прекративших дипломатические отношения в 2016 году.

Благодаря активной дипломатии и участию в международных проектах (в том числе МТК Север-ЮГ и ШОС), Ирану удается сохранять и расширять торгово-экономические отношения со многими странами мира, даже несмотря на санкционные ограничения. 

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