Турция сократила закупку российских нефтепродуктов

Поставки нефтепродуктов из России в Турцию в апреле сократились на четверть, тем не менее, Россия в апреле осталась для Турции главным поставщиком углеводородов.

Турция в апреле до минимума сократила экспорт российских нефтепродуктов – поставки сократились на четверть и стали минимальными за последние 2,5 года, сообщила турецкая статистическая служба.

В целом нефтяной импорт из России в апреле в Турции опустился на четверть в годовом выражении и на 11% по сравнению с мартом – в денежном выражении он составил $735,7 млн, передает РИА Новости.

Существенно упал их импорт и с начала года – на 14,5% или на $3,3 млрд, тогда как за весь прошлый год он составил $11,5 млрд.

Тем не менее, продукция российской нефтянки остается востребованной – в особенности газовые масла, топливо для реактивных двигателей, легкие нефтепродукты и смазочные масла, а Россия остается их главным поставщиком в Турцию.

В пятерке лидеров по закупкам российской продукции в первой пятерке Египет ($47,1 млн), Индия ($33,8 млн), Франция ($21,9 млн) и Италия ($13 млн).