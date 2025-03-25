Азербайджан наращивает экспорт нефти

Только за первые четыре месяца текущего 2025 года Азербайджан отправил в Италию свыше 4 миллионов тонн сырой нефти и нефтепродуктов, что почти на 2 миллиона тонн больше чем годом ранее.

Азербайджан наращивает экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в Италию – так, за первые 4 месяца 2025 года экспорт в страну составил 4,389 млн т, сообщили в Государственном таможенном комитете страны.

Общие доходы от экспорта составили $2,449 млрд, что на $911 млн или на 59,2% больше, чем за тот же период годом ранее. По объему количество экспортируемых углеводородов выросло на 1,989 млн т или 82,9%, передает Trend.

Всего Азербайджан экспортировал свою нефть в 17 стран мира – за этот период на экспорт было отправлено 8,2 млн т нефти и нефтепродуктов на $4,6 млрд – на 4,5% больше, чем годом ранее.