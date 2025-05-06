Азербайджанская нефть стала более востребованной в Чехии

В начале 2025 года Чехия приобрела на треть больше нефти и нефтепродуктов в Азербайджане, чем годом ранее. Азербайджан экспортировал в европейскую страну нефти почти на $305 млн.

Экспорт нефти из Азербайджана в Чехию вырос в январе-апреле текущего года, информирует Государственный таможенный комитет АР.

За четырем месяца в Чехию было поставлено 558,7 тыс т сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород, что на 31,6% больше по объему по сравнению с тем же периодом 2024 года. Экспорт составил $304,7 млн - на 12,1% или на $32,9 млн больше, чем годом ранее.

Чехия в январе-апреле этого года стала второй страной в списке экспортеров нефти из Азербайджана. Всего поставки велись в 17 стран, общая сумма экспорта составила $4,6 млрд.