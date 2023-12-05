Казахстан попал в список крупнейших поставщиков нефти в ЕС

Назван список стран, которые произвели наиболее число поставок нефти в страны Евросоюза. Казахстан занял в нем третье место.

Казахстан занял третье место среди стран-экспортеров сырой нефти в Евросоюз, сообщило агентство Econovis.

Согласно данным статистики, в 2024 году страны ЕС каждый день импортировали в общей сложности 9,1 млн баррелей нефти. Больше всего поставок произвели США (1,40 млн баррелей в сутки, 15,4%), Норвегия (1,10 млн баррелей, 12,1%) и Казахстан – (1,05 млн баррелей 11,5%).

В список крупнейших поставщиков также попали Ливия, Саудовская Аравия и Ирак.

Напомним, что Казахстан также попал в топ рейтинга самого доступного газа в Европе. Второе место заняла Россия.