Вестник Кавказа

Казахстан попал в список крупнейших поставщиков нефти в ЕС

Казахстан попал в список крупнейших поставщиков нефти в ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Назван список стран, которые произвели наиболее число поставок нефти в страны Евросоюза. Казахстан занял в нем третье место.

Казахстан занял третье место среди стран-экспортеров сырой нефти в Евросоюз, сообщило агентство Econovis.

Согласно данным статистики, в 2024 году страны ЕС каждый день импортировали в общей сложности 9,1 млн баррелей нефти. Больше всего поставок произвели США (1,40 млн баррелей в сутки, 15,4%), Норвегия (1,10 млн баррелей, 12,1%) и Казахстан – (1,05 млн баррелей 11,5%).

В список крупнейших поставщиков также попали Ливия, Саудовская Аравия и Ирак.

Напомним, что Казахстан также попал в топ рейтинга самого доступного газа в Европе. Второе место заняла Россия.

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