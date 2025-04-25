Казахстан и Россия возглавили список стран с самым доступным газом

Названы страны Европы, в которых самая высокая и самая низкая доступность газа населению. Лучше всего ситуация обстоит в Казахстане и России.

В каких европейских странах "голубое топливо" наиболее доступно для населения? Россия занимает второе место рейтинга.

Исследование, в котором был подсчитан объем газа, который в 2024 году жители разных стран могли приобрести на свои средние зарплаты, показало, что самый доступный газ - в Казахстане.

На среднюю зарплату казахстанец может приобрести более 10 тыс куб м газа. Второе место за Россией - 9,6 тыс куб м. В топ-5 вошли также Беларусь, Люксембург и Великобритания.

Самый дорогой газ в европейском регионе для населения Молдавии, Португалии, Италии, Боснии и Герцеговины, а также Латвии.

Исследование проведено РИА Новости.