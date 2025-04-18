Газ в Иран из России может начать поступать в 2025 году

Иран сможет начать получать российский газ до 2026 года, рассказал глава Минэнерго России Сергей Цивилев после заседания межправкомиссии, которое состоялось в Москве.
По его словам, в 2025 году поставки будут вестись по уже существующей инфраструктуре. Сначала их объем может достичь 1,8 млрд кубометров в год.
Цивилев также уточнил, что поставки стартуют тогда, когда стороны придут к соглашению по цене. В данный момент, указал министр, компании обсуждают этот вопрос друг с другом, чтобы выбрать оптимальную цену.
Позицию Ирана озвучил глава Миннефти ИРИ Мохсен Пакнежад. Он констатировал, что Москва и Тегеран пока не достигли согласия по всем вопросам, однако иранские власти надеются, что об определенных вещах удастся договориться в максимально сжатые сроки.
Стоит отметить, что в перспективе ожидается увеличение поставок до 55 млрд кубометров в год – именно так оценивают специалисты потенциал проекта. Газ будет поступать в Иран через Азербайджан.