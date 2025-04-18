Вестник Кавказа

Газ в Иран из России может начать поступать в 2025 году

Газ в Иран из России может начать поступать в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия может начать поставки своего газа в Исламскую Республику уже до конца текущего года. Цена, по которой Иран сможет получать российское "голубое топливо", пока не определена.

Иран сможет начать получать российский газ до 2026 года, рассказал глава Минэнерго России Сергей Цивилев после заседания межправкомиссии, которое состоялось в Москве.

По его словам, в 2025 году поставки будут вестись по уже существующей инфраструктуре. Сначала их объем может достичь 1,8 млрд кубометров в год.

Цивилев также уточнил, что поставки стартуют тогда, когда стороны придут к соглашению по цене. В данный момент, указал министр, компании обсуждают этот вопрос друг с другом, чтобы выбрать оптимальную цену.

Позицию Ирана озвучил глава Миннефти ИРИ Мохсен Пакнежад. Он констатировал, что Москва и Тегеран пока не достигли согласия по всем вопросам, однако иранские власти надеются, что об определенных вещах удастся договориться в максимально сжатые сроки.

Стоит отметить, что в перспективе ожидается увеличение поставок до 55 млрд кубометров в год – именно так оценивают специалисты потенциал проекта. Газ будет поступать в Иран через Азербайджан.

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