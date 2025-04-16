Сотрудничество в космической сфере с Россией намерен укрепить Иран

Власти Ирана подтвердили свой настрой на развитие связей с РФ в космической сфере. С этой целью в Москву прибыл представитель Иранского космического агентства.

Иран нацелен на укрепление взаимодействия с Россией в космической сфере. Об этом сказано в сообщении, размещенном 24 апреля на страницах в соцсетях посольства ИРИ в Москве.

В диппредставительстве отметили, что с этой целью в российскую столицу прибыл замглавы Иранского космического агентства.

"Али-Мохаммад Монтазери встретился с послом Ирана в России Каземом Джалали. В ходе встречи, состоявшейся накануне заседания постоянной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ирана и РФ, Монтазери заявил, что целью его поездки является укрепление двустороннего сотрудничества в космической сфере"

– иранское посольство

Согласно сообщению, в ходе общения с заместителем руководителя агентства Джалали также акцентировал внимание на том, что технологическое сотрудничество между РФ и ИРИ в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства чрезвычайно важно. Он также добавил, что странам необходимо обмениваться технологическими делегациями.