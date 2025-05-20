Российский рубль оказался рекордной сильной валютой 2025 года

Российский рубль стал самой подорожавшей валютой в мире в I полугодии, свидетельствует анализ мировых биржевых площадок – по отношению к доллару он вырос почти на 45%.

Российский рубль стал значительно крепче по отношению к американскому доллару среди всех валют мира, свидетельствуют данные мировых финансово-биржевых площадок.

Только за первое полугодии текущего 2025 года стоимость российской валюты по отношению к доллару США выросла сразу на 44,7%, значительно выше, чем у остальных лидеров денежной гонки - венгерского форинта (17%) и шведской кроны (16,5%), передает РИА Новости.

А вот турецкая лира стала второй в тройке антирейтинга – больше других "ослаб" аргентинский песо (-13,5%), турецкая лира "потеряла" 11,2%, а ливийский динар - 9,1%, говорится в опубликованных данных.

Напомним, ранее аналитики Евразийского банка развития спрогнозировали: в этом году российский рубль останется крепким, а вот в 2026 году вероятно его ослабление – до 105 рублей за доллар.