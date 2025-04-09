ЕАБР прогнозирует ослабление рубля в 2026 году

В этом году российский рубль останется крепким, в 2026 году вероятно его ослабление – до 105 рублей за доллар, считают в Евразийском банке развития.

Каким будет курс рубля в 2025 и 2026 году? Согласно прогнозу аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), ослабление российской нацвалюты вероятно в следующем году.

В 2025 году тенденция к укреплению рубля сохранится, в 2026 году рубль станет менее устойчивым из-за следующих факторов: высокая ключевая ставка (выше нейтрального уровня 8%), снижение доходов от экспорта из-за невысоких цен на нефть (прогноз – $58-60 за баррель) и дефицит торгового баланса (около $ 68 млрд). Курс может достигнуть 105 рублей за доллар, предупреждают в ЕАБР.