Абхазия удвоила внешнеторговый оборот благодаря России

Внешняя торговля Абхазии в течение пяти лет смогла вырасти в два раза благодаря тому, что Россия покупает 72% товаров, производящихся в республике.

За последние пять лет объем внешней торговли Абхазии вырос в два раза, до 188 млрд рублей, заявил на координационном совещании правоохранителей глава Государственного таможенного комитета страны Отар Хеция.

"Если в 2020 году товарооборот составлял 26,5 млрд, то уже в 2023 году - 49 млрд. За период с 2020 года по сегодняшнее время объем внешней торговли составил 188 млрд рублей"

- Отар Хеция

Сейчас Абхазия торгует более чем с 50 странами, но ее главным торговым партнером остается Россия, на долю которой приходится 137 млрд рублей, что составляет почти три четверти от общего объема внешней торговли республики, отметил он, передает Sputnik Абхазия.

За счет таможенных платежей растут и поступления в бюджет страны – ожидалось, что за первые 8 месяцев 2024 года в бюджет поступит 2,1 млрд рублей, но собрано было на 622 млн больше – перевыполнение плана по сборам происходит постоянно, уточнил он.