"Сакстат" опубликовал тревожные данные о внешней торговле Грузии

Внешнеторговые показатели Грузии продолжают падать, свидетельствуют новые данные, опубликованные Национальной службой статистики страны. Небольшой рост показал лишь импорт в республику.

Только с начала текущего 2024 года Грузия потеряла на экспорте больше 10% своих доходов, свидетельствуют данные сайта Национальной службы статистики страны "Сакстат".

В целом внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле текущего 2024 года снизился на 2,7% по сравнению торговлей в тот же период годом ранее, он составил почти $6,6 млрд без учета неорганизованной торговли, передает Sputnik Грузия.

Наибольший удар по внешнеторговому балансу нанес экспорт товаров из страны, и компенсировать 10% потерю не смог и импорт, рост которого составил всего 0,3%, сообщает "Сакстат".

Значителен и отрицательный торговый баланс страны, который превысил $3 млрд – это на 7,5% больше, чем годом ранее: компенсировать его приходится за счет других отраслей экономики.