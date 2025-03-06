Президент Грузии поздравил сборную по футболу с победой

Футболисты команды Грузии получили поздравление от президента страны Михаила Кавелашвили. Накануне они уверенно победили сборную Армении в Тбилиси.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили направил поздравления команде по футболу с победой в матче против Армении в плей-офф Лиги наций УЕФА и пожелал им будущих побед.

"Спасибо нашей достойной гордости команде за эту замечательную игру! Эта победа еще раз подтверждает силу и самоотверженность нашей команды. Удачи нашей команде в следующих играх! Вся Грузия с вами. Вперед к великим победам!"

- Михаил Кавелашвили

Напомним, что накануне прошел ответный матч сборных Грузии и Армении в Тбилиси. Грузинские футболисты одержали победу со счетом 6:1. Ранее 20 марта состоялся первый матч в Ереване. Он так же завершился триумфом команды Грузии – 3:0.