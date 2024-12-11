Вестник Кавказа

Матч Грузии и Армении покажут в Тбилиси на большом экране

Матч Грузии и Армении покажут в Тбилиси на большом экране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Футбольную встречу Грузии и Армении покажут на большом экране в центре Тбилиси. Начало игры – в 21:00.

Принципиальное футбольное противостояние между Арменией и Грузией смогут увидеть поклонники спорта 20 марта. Матч покажут на большом экране в центре Тбилиси, передал глава грузинской столицы Каха Каладзе. 

Сообщается, что экран будет смонтирован на площади Первой Республики. Показ игры начнется в 21:00. 

Фанаты грузинской сборной получат возможность болеть в цветах национальной команды: на площади будет работать точка реализации атрибутики. Также будут открыты заведения общепита. 

Отметим, что грузинские и армянские футболисты будут бороться в плей-офф Лиги наций за место в дивизионе В. 

Грузинская сборная может формально считаться фаворитом предстоящей игры. Команда занимает 68 место в рейтинге ФИФА, тогда как Армения находится на 100 месте. Но можно не сомневаться, что армяне будут показывать максимум возможностей, чтобы подтвердить свои притязания на звание сильнейшей команды региона.

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