Матч Грузии и Армении покажут в Тбилиси на большом экране

Футбольную встречу Грузии и Армении покажут на большом экране в центре Тбилиси. Начало игры – в 21:00.

Принципиальное футбольное противостояние между Арменией и Грузией смогут увидеть поклонники спорта 20 марта. Матч покажут на большом экране в центре Тбилиси, передал глава грузинской столицы Каха Каладзе.

Сообщается, что экран будет смонтирован на площади Первой Республики. Показ игры начнется в 21:00.

Фанаты грузинской сборной получат возможность болеть в цветах национальной команды: на площади будет работать точка реализации атрибутики. Также будут открыты заведения общепита.

Отметим, что грузинские и армянские футболисты будут бороться в плей-офф Лиги наций за место в дивизионе В.

Грузинская сборная может формально считаться фаворитом предстоящей игры. Команда занимает 68 место в рейтинге ФИФА, тогда как Армения находится на 100 месте. Но можно не сомневаться, что армяне будут показывать максимум возможностей, чтобы подтвердить свои притязания на звание сильнейшей команды региона.