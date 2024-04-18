Вестник Кавказа

Сезон фонтанов откроют на Ставрополье

Сезон фонтанов откроют на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе откроется сезон фонтанов, мероприятие состоится 27 апреля на площади Святого князя Владимира. В связи с этим в городе перекроют пять улиц.

Руководство города Ставрополь сообщило о скором старте сезона фонтанов. Мероприятие состоится 27 апреля на площади Святого князя Владимира.

Как заявил глава краевого центра Иван Ульянченко, жителям и гостям продемонстрируют специальную программу со светомузыкальным шоу и мастер-классами.

Отмечается, что в связи с мероприятием в городе вечером перекроют пять улиц.

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