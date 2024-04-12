Сезон капремонта многоэтажных домов начался на Ставрополье

На Ставрополье приступают к ремонтным работам в многоэтажных домах. В течение ближайших шести месяцев планируется обновить более 250 домов.

В Ставропольском крае открыли сезон капитального ремонта в многоквартирных домах. Об этом рассказал гендиректор регионального Фонда капремонта в эфире передачи на телеканале "СвоеТВ"

"Погода установилась, которая позволяет выполнять работы по капитальному ремонту. Работы идут полным ходом — по многим домам приступили к работе, по части передаем в работу"

– Сергей Соболев

Он отметил, что в нынешнем году планируется обновить 252 дома. В них приведут в порядок кровли, фундаменты, инженерные коммуникации и другое.

По словам директора Фонда, работы будут выполняться на 27 территориях. Их должны завершить к ноябрю.