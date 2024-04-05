Медики Ставрополья начнут получать жилье от государства

Медперсоналу, решившему работать в сельской местности, будет предоставляться жилье. Так власти региона планируют решить проблему недостатка кадров.

Власти Ставрополья отмечают, что в регионе наблюдается неравномерное распределение медицинских кадров. Поэтому для улучшения ситуации в здравоохранении в сельских районах, планируется запустить программу предоставления государственного жилья медикам. Эта инициатива направлена на привлечение специалистов и обеспечение им комфортных условий для работы и жизни.

"Программа привлечения кадров работает, но вопрос тяжелейший. Будем принимать и другие меры, переходить к нашему государственному жилью. Планируем разработать программу по предоставлению государственного жилья медицинским работникам в сельской местности, чтобы кадровый вопрос снять быстрее"

– губернатор края Владимир Владимиров

Преимущества программы для медиков

Владимиров отметил также, что краевое руководство планирует выделить специальные субсидии для медиков, которые согласятся работать в сельских территориях. Эти субсидии будут направлены на оплату жилья или предоставление жилых помещений в аренду по льготным условиям.

В заключение Владимиров обратил внимание на то, что реализация программы предоставления государственного жилья медикам в сельских районах окажет положительное влияние на развитие здравоохранения в регионе. Увеличение числа квалифицированных специалистов в сельской медицине поможет снизить смертность, улучшить качество медицинской помощи и повысить общий уровень здоровья населения.