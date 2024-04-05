Власти Ставрополья решат проблему бездомных животных

Этим летом власти Ставрополья займутся решением проблемы бродячих собак. Подготовить план действий по реализации соответствующих мер чиновникам поручил глава края.
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе прямой линии рассказал о проблеме бездомных собак в регионе.
В первую очередь выразил благодарность депутатам краевой думы за принятие закона по разрешению данного вопроса.
"В крае разработан план работы с бродячими собаками. Вскоре его опубликуют, чтобы ознакомиться мог каждый житель Ставрополья"
– глава региона
Владимир Владимиров также рассказал, что в июне в крае должны будут открыть пункты временного содержания бездомных собак.
Кроме того, он заявил о необходимости приобрести 36 средств для перевозки животных. Решить этот вопрос собираются к середине лета.