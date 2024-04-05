Вестник Кавказа

Власти Ставрополья решат проблему бездомных животных

Власти Ставрополья решат проблему бездомных животных
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Этим летом власти Ставрополья займутся решением проблемы бродячих собак. Подготовить план действий по реализации соответствующих мер чиновникам поручил глава края.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе прямой линии рассказал о проблеме бездомных собак в регионе.

В первую очередь выразил благодарность депутатам краевой думы за принятие закона по разрешению данного вопроса.

"В крае разработан план работы с бродячими собаками. Вскоре его опубликуют, чтобы ознакомиться мог каждый житель Ставрополья"

– глава региона

Владимир Владимиров также рассказал, что в июне в крае должны будут открыть пункты временного содержания бездомных собак.

Кроме того, он заявил о необходимости приобрести 36 средств для перевозки животных. Решить этот вопрос собираются к середине лета.

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