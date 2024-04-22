Протестующие строят баррикады возле здания парламента Грузии

Группа правоохранителей скрылась с проспекта Руставели после очередной попытки разогнать митинг. В настоящее время демонстранты занимаются строительством баррикад.

Участники митинга против законопроекта об иноагентах в Тбилиси приступили к установке баррикад. Об этом сообщают местные СМИ.

Демонстранты возводят их из мусорных баков и железных заграждений примерно в 500 метрах от здания парламента Грузии.

Около часа назад сотрудники правоохранительных органов предприняли очередную попытку разогнать митингующих. Для этого они использовали газ и светошумовые гранаты. В ответ в силовиков стали кидать бутылки.

Через какое-то время правоохранители покинули часть проспекта Руставели, после чего митингующие максимально близко подобрались к зданию парламента и начали строить баррикады.