Владикавказцы против строительства аквапарка у Водной станции

В столице Северной Осетии неожиданно застопорилось строительство гостиницы и аквапарка, которые планировали возвести у Водной станции – любимого места отдыха многих горожан: они выступили против застройки.

Похоже, планам властей Северной Осетии, которые намерены возвести во Владикавказе гостиничный комплекс из шести зданий и аквапарк в любимой зоне отдыха жителей Владикавказа, так и не суждено сбыться – уже найден инвестор, но владикавказцы выступили против такого новшества.

Городские власти провели здесь немалую работу - укрепили берег, привели в порядок пляж и прибрежную территорию, установили спортивные площадки, питьевые фонтанчики и туалеты, дело оставалось лишь за строительством, когда жители потребовали остановить его, передает портал Юга.ру.

"У нас есть пустырь в том же районе, где Водная станция. Есть другие заброшенные места в городе. Почему бы не взять и не расчистить там все, снести обветшалые здания и там начать строить, посадить деревья? Нас действительно много, и у всех болит душа. Мы не купаться приходили. Я приходила, чтобы ощутить это чувство гармонии, исцеляющее чувство, которое дарила водная станция"

- "Сапа Кавказ"

Люди не хотят, чтобы место отдыха горожан превратилась в шумную туристическую зону, также их беспокоит вырубка деревьев – их уже убрали вокруг озера, попутно горе-строители уничтожили родник.

Активисты собрали инициативную группу и направили жалобы в Генпрокуратуру, правительство и парламент республики, после чего опубликовали петицию против застройки.

Власти Северной Осетии пока с проектом не определились - Сергей Меняйло заверил жителей, что окончательное решение о строительстве еще не принято.