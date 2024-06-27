Северная Осетия празднует 100-летие республики

Сегодня Северная Осетия отмечает столетие со дня образования автономии – столетний юбилей республика отмечает динамичным развитием и ростом благосостояния ее жителей, отметил в поздравлении глава региона Сергей Меняйло.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поздравил земляков со 100-летием образования республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Мы участвуем в государственных программах и национальных проектах, строим и ремонтируем школы, дома культуры, медицинские учреждения, объекты дорожной инфраструктуры, создаем современные общественные пространства. Работаем с инвесторами по всем отраслям экономики, обеспечиваем поддержку бизнеса, запускаем новые производства, расширяем рамки сотрудничества с федеральными структурами. Как и в далеком прошлом, только всеобщее единение, гражданское согласие и общая ответственность за судьбу нашей Родины может служить залогом счастливого будущего. Упорно трудиться над этим – и есть наша главная задача. Жители Северной Осетии – а это представители более ста национальностей – своими трудолюбием, мудростью, добрыми начинаниями вносят достойный вклад в развитие нашего края и укрепление государства. Уверен, так будет и впредь. В этот праздник желаю вам, дорогие друзья, мира, успехов, оптимизма и благополучия"

- Сергей Меняйло

Народы Северной Осетии с юбилеем поздравил и президент России Владимир Путин.

"Этот юбилей – хороший повод обратиться к истории вашего древнего и прекрасного края, отметить значимый вклад живущих здесь народов в сбережение богатой, самобытной культуры нашей многонациональной страны. И, конечно, вспомнить ваших знаменитых земляков – храбрых воинов и искусных мастеров, выдающихся учёных и писателей, музыкантов и артистов, общественных деятелей. Тех, кто своим ратным и созидательным трудом прославил родную землю"

- Владимир Путин

Успехи соседей в своем выступлении отметил и присутствовавший на торжествах президент Южной Осетии Алан Гаглоев: как заявил югоосетинский лидер, за все эти годы Северная Осетия прошла большой путь развития, отмеченный впечатляющими достижениями, и обретение автономии, отвечавшее самым высоким чаяниям народа, открыло обширные перспективы и новые возможности для жителей региона.

Северная Осетия по праву может гордиться именами и достижениями многих поколений своих жителей, прославивших малую Родину, вписавших яркие страницы в воинскую и трудовую летопись Отечества.

Во все времена народ Северной Осетии-Алании хранил неизменную верность Отечеству, историческому выбору, завещанному поколениями предков – это ярко показала героическая оборона и разгром вражеских войск под Владикавказом в ноябре 1942-го. И сейчас Северная Осетия активно участвует в решении важнейших региональных и общефедеральных задач, внося свой значимый вклад в дело повышения экономического потенциала и укрепления социальной стабильности страны.

Так было встарь, так было в минувшее столетие, так мы живем и будем жить всегда. Созидая мирную жизнь, продвигаясь по пути возрождения, Южная Осетия тоже ощущает готовность всемерно помочь и поддержать соседей, отметил Алан Гаглоев.

Бывшие главы Северной Осетии Теймураз Мамсуров и Вячеслав Битаров получили в честь юбилея ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени и "Почета", которые им вручил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка.

Лучшие труженики Северной Осетии получили государственные награды республики, которые им вручил глава республики Сергей Меняйло. В ходе церемонии вручения он отметил, что их труд – это история республики, ее многонационального народа, которую всегда писали люди.

После церемонии, которая прошла в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени В. В. Тхапсаева, состоялся праздничный концерт.

Впрочем, одними торжественными мероприятиями празднование не ограничилось -

И в столице республики Владикавказе, и в ее районах прошли народные гуляния, ярмарки, тематические площадки и выставки. Большой праздничный концерт прошел и на площади Свободы во Владикавказе – его участники со сцены показали становление и развитие Северной Осетии, а также свое исполнительское мастерство.