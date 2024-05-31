Бюджет Северной Осетии прирос на 5 млрд рублей

Бюджет Северной Осетии увеличился на на 5 млрд рублей. Об этом проинформировали в законодательном собрании республики.

Экономика Северной Осетии демонстрирует положительные тенденции, что нашло отражение в доходах бюджета региона. Официальные финансовые документы показывают, что доходы бюджета республики выросли на значительные пять миллиардов рублей. Этот рост свидетельствует о развитии экономического потенциала региона и успешной реализации мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых поступлений.

"Всего же за прошлый год в республиканский закон о бюджете пять раз вносились изменения, обусловленные как поступлением федеральных средств, так и уточнением собственных доходов на 2,7 млрд рублей. Таким образом, фактические показатели по доходам в отчетном периоде исполнены с ростом от первоначальных значений более чем на 5 млрд рублей и составили 51,97 млрд рублей, или 97,8% к годовому плану. Расходы - 54,73 млрд рублей, или 97,6%. Дефицит сложился в объеме 2,76 млрд рублей"

– заксобрание республики

Факторы, способствующие увеличению доходов:

Улучшение налогового администрирования: Эффективная работа налоговых органов по сбору налогов существенно влияет на пополнение бюджета.

Привлечение инвестиций: Поступление инвестиций в экономику Северной Осетии также способствует увеличению доходов бюджета за счет реализации инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.

Стоит отметить, что рост доходов бюджета имеет значительное влияние на социально-экономическое развитие Северной Осетии: реализуются образовательные программы, а также проекты в культурной и образовательной сферах.