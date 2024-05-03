Кабардино-Балкария нарастила бюджет на 120%

Рост доходов КБР в период с января по май вырос на 20%. В первую очередь, эти средства будут направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, которое планируется с 1 августа.

Согласно данным, озвученным главой Кабардино-Балкарии, регион с января по май увеличились на 120%. По его словам, это значительное увеличение, которое обещает положительные изменения в различных сферах жизни региона.

«Озвучены предварительные результаты работы за пять месяцев текущего года — рост собственных доходов у нас составил почти 120%. Ряд социальных расходов уже скорректирован на увеличение — это, в первую очередь, повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, которое мы планируем с 1 августа»

– глава региона Казбек Коков

Повышение инвестиционной привлекательности

Отметим, что увеличение собственных доходов бюджета открывает новые возможности для инвестиций в развитие экономики региона. Больший бюджет позволяет реализовывать новые проекты, содействовать развитию малого и среднего бизнеса, а также создавать благоприятные условия для инвесторов. Это способствует повышению инвестиционной привлекательности региона, привлекая новые инвестиции и способствуя экономическому росту.

Развитие социальной сферы

Кроме того, рост бюджета также означает больше средств для развития социальной сферы. Это включает в себя улучшение условий здравоохранения, образования, культуры, спорта и других сфер, напрямую влияющих на качество жизни жителей региона. Большие инвестиции в социальные программы и улучшение инфраструктуры способствуют созданию комфортной среды для жизни и работы.