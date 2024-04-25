Вестник Кавказа

Бюджетникам поднимут зарплату в Кабардино-Балкарии

Бюджетникам поднимут зарплату в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На 10% больше будут получать бюджетники в Кабардино-Балкарии. Повышение начнется в августе.

Власти республики Кабардино-Балкария анонсировали десятипроцентное увеличение заработной платы сотрудникам бюджетной сферы.

«Провел рабочее совещание по вопросам дальнейшего повышения оплаты труда работников бюджетной сферы. Напомню, повышение оплаты труда работников бюджетных организаций мы проводили три года подряд начиная с 2021 года. Продолжаем эту работу: обеспечим очередное 10-процентное увеличение заработной платы в бюджетной сфере и в текущем году – с 1 августа»

– глава региона Казбек Коков.

Правительство региона активно работает над повышением социальной защищенности населения, что также отражается на уровне заработной платы. Различные программы и меры поддержки способствуют увеличению доходов жителей. Также отметим, что зарплаты бюджетников в республике выше, чем в среднем по региону.

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