Пашинян: протестное движение провалилось – победила "реальная Армения"

Движение, устраивавшее в последнее время массовые акции протеста в Армении, потерпело поражение, уступив концепции "реальной Армении", которой придерживается правящая партия. Такое громкое заявление сделал армянский премьер Никол Пашинян.

Пытавшиеся переманить жителей Армении на путь реваншизма лидеры протестов не смогли сделать это, проиграв правящей силе, констатировал глава правительства Армении Никол Пашинян.

Он назвал и причину поражения протестов: по его словам, общественности оказалась более близка идея "реальной Армении". Она была предложена властями год-да тому назад, однако, подчеркнул премьер, не являлась изобретением "Гражданского договора" или, тем более, его собственным: она изначально принадлежала обществу.

"Наконец в Армении появилась политическая сила, которая берет идеи из народа и формирует их как политическую идеологию. Народ не объект, а субъект этой идеологии. Правящее большинство является спикером общества"

– Пашинян

Соответственно, уверен он, впервые в истории армянского народа его идеология может оказаться государственной.

Что такое "реальная Армения"?

Премьер пояснил также, что имеет в виду под "реальной Арменией". По его словам, это страна, народ которой стремится просто жить, а не выживать, не страдать или бороться, или тем более жертвовать собой.

"Это послание народа элитам и нам, как правящему большинству. Обычно изолированные элиты пытались внедрить в народ идеологии, созданные ими самими или другими, которые они переняли, часто навязывали их административными рычагами, иногда с применением силы"

– Пашинян

Протесты против Пашиняна

Отметим, что протесты движения "Тавуш во имя Родины", которым руководит архиепископ Баграт Галстанян, несколько раз выливались в массовые беспорядки. Так, 12 июня полиция, как заявляли позже власти, была вынуждена применить светошумовые гранаты. Ранены были 101 человек. В числе пострадавших оказались и 18 полицейских, было открыто уголовное дело.