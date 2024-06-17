Пашинян: протестное движение провалилось – победила "реальная Армения"

Пытавшиеся переманить жителей Армении на путь реваншизма лидеры протестов не смогли сделать это, проиграв правящей силе, констатировал глава правительства Армении Никол Пашинян.
Он назвал и причину поражения протестов: по его словам, общественности оказалась более близка идея "реальной Армении". Она была предложена властями год-да тому назад, однако, подчеркнул премьер, не являлась изобретением "Гражданского договора" или, тем более, его собственным: она изначально принадлежала обществу.
"Наконец в Армении появилась политическая сила, которая берет идеи из народа и формирует их как политическую идеологию. Народ не объект, а субъект этой идеологии. Правящее большинство является спикером общества"
– Пашинян
Соответственно, уверен он, впервые в истории армянского народа его идеология может оказаться государственной.
Что такое "реальная Армения"?
Премьер пояснил также, что имеет в виду под "реальной Арменией". По его словам, это страна, народ которой стремится просто жить, а не выживать, не страдать или бороться, или тем более жертвовать собой.
"Это послание народа элитам и нам, как правящему большинству. Обычно изолированные элиты пытались внедрить в народ идеологии, созданные ими самими или другими, которые они переняли, часто навязывали их административными рычагами, иногда с применением силы"
– Пашинян
Протесты против Пашиняна
Отметим, что протесты движения "Тавуш во имя Родины", которым руководит архиепископ Баграт Галстанян, несколько раз выливались в массовые беспорядки. Так, 12 июня полиция, как заявляли позже власти, была вынуждена применить светошумовые гранаты. Ранены были 101 человек. В числе пострадавших оказались и 18 полицейских, было открыто уголовное дело.