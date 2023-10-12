Где "арабское единство" по Палестине?

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С начала обострения в Израиле и секторе Газа прошла почти неделя, а внятной реакции со стороны арабский стран мы так не услышали. Позиция Турции и даже нейтральной России выглядит гораздо убедительнее.

Контрудары Израиля против сектора Газа и ХАМАС в рамках нынешней войны привели к свыше 1400 жертвам среди гражданского палестинского населения. Разрушены дома, здания правительства, университеты. Цель Израиля уничтожить ХАМАС сродни уничтожению сектора Газа в целом как палестинского анклава, поскольку инфраструктура организации пронизывает всю эту территорию.

Накануне Турция раскритиковала действия Израиля, а президент Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что методы Тель-Авива сродни методам не государства, а организации. Он также выразил сомнение по поводу целесообразности отправки американского авианосца в регион. Эрдоган дал понять, что сторонам палестино-израильского конфликта нужно вернуться к границам 1967 года и международному праву.

На фоне риторики Турции арабские страны смотрятся как-то неуверенно и блекло. ОАЭ даже заняли произраильскую позицию. Абу-Даби осудил атаку ХАМАС на Израиль и предостерег Сирию от вмешательства в конфликт на стороне Палестины.

Саудовская Аравия вовсе молчит. Единственный более или менее демонстративный шаг - приостановка нормализации отношений с Израилем. Как-то не сильно убедительно в отсутствие каких-либо официальных отношений. В свое время, в 2010 году, Турция решилась на разрыв дипотношений с Израилем ради Газы.

На дипломатические меры могли бы пойти Египет, Иордания, Бахрейн и те же Эмираты, ведь они официально признают Израиль. Никто из них даже не вручил ноту протеста или не отозвал своего посла для консультаций. Египет призвал Израиль не обострять атаки на египетской границе, но отверг идею создания безопасных коридоров для населения сектора Газа. Другими словами, Каир не рад палестинцам (в то время как Турция за предыдущие годы приняла до 3 млн сирийских беженцев). Иордания направила Газе гуманитарную помощь, но воздержалась от открытой критики Израиля. Так же себя ведут и ряд других центральных правительств в Ливане, Бахрейне, Омане, Кувейте и так далее.

Чем же объясняется такая крайне сдержанная и терпеливая реакция арабов? Не они ли в 1967 году развязали Шестидневную войну и Войну Судного дня в 1973-м ради палестинцев? Они, но сегодня реальность совсем иная.

Египет 40 лет назад признал Израиль в обмен на возвращение Синайского полуострова. В 1994 году на установление дипотношений пошла и Иордания. Сравнительно недавно, при участии Дональда Трампа Израиль признали ОАЭ, Байхрен и Марокко. Саудиты также запустили механизм нормализации, и КСА впервые посетила израильская делегация.

Причины восстановления отношений - исключительно национальные интересы. За Палестину арабские лидеры переживают, но своя страна важнее. Израиль - интересный экономический партнер. Египет, например, покупает у него газ. Израиль - прогрессивен в военно-технологических разработках и потенциальный клиент для ВПК стран Залива. В целом, благодаря своей экономике Израиль способен предложить очень многое ОАЭ, КСА, Египту и другим странам в торговле и инвестициях. За партнерство с Израилем никто косо не сморит. Единственный риск - пропалестинские протесты в собственной стране, но монархии и Египет держат пока ситуацию под контролем.

Еще один мотив партнерства с Израилем состоял во враждебных отношениях у ряда игроков с Ираном. Возможное обладание ИРИ ядерным оружием автоматически толкнуло бы остальные государства на сдерживание Тегерана. У КСА в последние годы уже происходили стычки с проиранскими прокси в Йемене. С недавних пор КСА и Иран запустили нормализацию, но говорить о полноформатном доверительном отношении рано.

Определенное давление могли бы оказать и США. Хотя с ними у КСА, Египта и ОАЭ немало головной боли из-за прав человека и нефти, все же Вашингтон сохраняет рычаги давления на эти страны в виде поставок оружия и своих военных баз. Так что лишний раз усугублять связи с США они тоже не будут.

Исключениями в этой истории являются Сирия, Катар и отдельные партии в Ливане и Йемене ("Хезболла" и хуситы). Катар даже пригрозил прекратить поставки газа в ЕС, если Израиль не остановится. Однако усилий этих игроков оказывается недостаточно для прекращения боевых действий.