Каковы шансы России на посредничество в израильско-палестинском конфликте?

В Израиле и секторе Газа продолжается кровопролитие. О своей готовности стать посредником заявили в Турции. Но кто реально может урегулировать кризис?

Вот уже пятый день идут боестолкновения между ХАМАС и Израилем, проливается кровь военных и мирного населения. ХАМАС не готов на переговоры, а ЦАХАЛ поставил цель полностью уничтожить эту организацию. Со вчерашнего дня армия обороны Израиля перешла к наземной операции в секторе Газа. Со каждой из сторон жертвы уже превышают 1000 человек.

Ряд игроков, включая Египет, Иорданию и Китай, призвали к мирному решению конфликта и остановке боев. Среди них и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Призываю все стороны к сдержанным действиям и воздержанию от импульсивных шагов, которые обострят ситуацию", - заявил он. Эрдоган обозначил готовность стать посредником в урегулировании и напомнил о принципе "двух государств" в границах 1967 года.

К прекращению огня призывает и Россия. В первый же день конфликта, 7 октября, МИД России сообщил: "Мы в контакте со всеми и призываем их к прекращению огня и к тому, чтобы вернуться за стол переговоров. Насколько они восприимчивы к таким нашим призывам? Мы за то, чтобы все вопросы решались мирным путем на основе учета взаимных интересов".

Позиции Турции и России во многом схожи. Хотя Турция изначально громче и ярче поддерживала палестинцев (вспомним хотя бы скандал Эрдогана на Давосе в 2009 году), но в текущей ситуации и Анкара, и Москва стараются быть, что называется, над схваткой. Оба игрока призывают к урегулированию на основе принципов международного права и создания Палестинского государства.

На встрече с премьером Ирака накануне президент РФ Владимир Путина дал понять, что нужно учитывать интересы палестинцев. "Имею в виду прежде всего необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства", - пояснил он.

По данным СМИ, Анкара уже предложила свое посредничество Израилю и Палестине в решение конфликта. Вчера Эрдоган обсуждал конфликт с Путиным по телефону. В этой связи возникает вопрос, а может ли Москва также предложить свои миротворческие услуги? Или шире - могут ли Анкара и Москва совместно стать миротворцами?

Что касается Турции, то недавно она нормализовала связи с Израилем. С Палестиной и ХАМАС она - на короткой ноге. Благодаря улучшению отношений с Ираном, КСА, ОАЭ и Египтом авторитет Турции в регионе вырос. Он поддерживается также военным присутствием в северной Сирии, Катаре и западной Ливии.

У России позиции ничем не хуже, а даже порой лучше. С ОАЭ и КСА отношения не переживали кризиса в последние годы, а наоборот, идут в гору. Россия и Саудовская Аравия усилили двусторонние связи, особенно в области энергетики. С Объединенными Арабскими Эмиратами Россия расширяет экономическое и политическое сотрудничество, прежде всего в области инвестиций и военно-технического сотрудничества. С Ираном имеются долгосрочные партнерские отношения, включая вопросы энергетики и обороны. Отношения между Россией и Турцией переживали взлеты и падения, но обе страны стремятся к партнерству в ряде региональных вопросов, включая Южный Кавказ и Сирию.

Что касается Израиля и Палестины, то здесь позиция равноудаленная. "Россия должна сохранять равную дистанцию, только это даст право на участие в процессе урегулирования", - заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Связи России с Израилем несколько пошатнулись из-за поддержки предыдущим израильским Кабмином Украины, но правительство Биньямина Нетаньяху ведет себя прагматичнее. У него сложилось взаимопонимание с Кремлем на протяжении многих лет премьерства. В то же время партнерство с Израилем никогда не отменяло твердой позиции о необходимости создания палестинского государства.

Таким образом, благодаря своим связям со многими акторами Россия может играть роль посредника в урегулировании конфликтов. В контексте конфликта ХАМАС и Израиля Москва многократно предлагала свою помощь в проведении переговоров и уменьшении напряженности. Ее карты сильны и на этот раз, тем более что после вхождения в Сирию и ослабления США на Ближнем Востоке ситуация стала еще более благоприятной.

Хотя Россия потенциально является далеко не единственным посредником в урегулировании ближневосточных споров, ее многогранное взаимодействие практически со всеми региональными акторами позволяет ей вносить свой вклад в процесс мирного урегулирования.