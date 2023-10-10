Путин рассказал, в чем видит решение конфликта Израиля и Палестины

Опубликовано: 15:52, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Создание независимой Палестины и учет интересов палестинского народа - факторы, необходимые для разрешения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил Путин на встрече с премьером Ирака сегодня.

В решении палестино-израильского конфликта важное значение имеет реализация решений Совета Безопасности ООН, заявил во вторник российский лидер Владимир Путин.

На встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани Путин констатировал резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, причиной стала политика США, их давление на обе стороны и попытки урегулирования без учета "коренных интересов палестинского народа".

"Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства"

– Путин

Российский лидер выразил сожаление в связи с обострением ситуации в регионе и добавил, что стороны конфликта должны стремиться к тому, чтобы минимизировать число жертв и пострадавших среди мирного населения.